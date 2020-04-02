Пьяный бесправник на Citroen вылетел в кювет в Гродненском районе

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель Citroen попал в аварию в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 1 апреля, около 15.00. Установлено, что 28-летний водитель Citroen ехал по трассе Гродно — Поречье со стороны областного центра, отвлекся от управления и вылетел в кювет.

В ДТП водитель никаких травм не получил. Выяснилось, что он был пьян — 1,2 промилле алкоголя. Также мужчина никогда не получал водительское удостоверение.

В протоколе опроса водитель указал, что утром он находился в деревне Квасовка, где выпил 250 граммов водки. После этого мужчина поехал домой в Гродно на автобусе, а в обед сел за руль Citroen и направился в агрогородок Поречье, но по дороге попал в аварию.