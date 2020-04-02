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Пьяный бесправник на Citroen вылетел в кювет в Гродненском районе

02.04.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель Citroen попал в аварию в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: «АвтоГродно»

Авария произошла 1 апреля, около 15.00. Установлено, что 28-летний водитель Citroen ехал по трассе Гродно — Поречье со стороны областного центра, отвлекся от управления и вылетел в кювет.

В ДТП водитель никаких травм не получил. Выяснилось, что он был пьян — 1,2 промилле алкоголя. Также мужчина никогда не получал водительское удостоверение.

В протоколе опроса водитель указал, что утром он находился в деревне Квасовка, где выпил 250 граммов водки. После этого мужчина поехал домой в Гродно на автобусе, а в обед сел за руль Citroen и направился в агрогородок Поречье, но по дороге попал в аварию.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 1 апреля, около 15.00, на трассе Гродно - Поречье.
 
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