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День единения народов: совместные проекты и достижения Беларуси и России
02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благодаря специальной системе охлаждения миниатюрный суперкомпьютер работает практически бесшумно. На 3D-моделирование у него уходит восемь минут, а не двое суток, как у обычной машины. За полчаса составляет орфоэпический словарь на 117 тысяч слов с правильным произношением.
«Словарь появился буквально через полчаса. И проверка заняла у лингвистов два месяца. Точность произношения – 98%. Если бы работали лингвисты сами, это от пяти до 10 лет кропотливой работы», – сказал заместитель генерального директора объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов.
Офисный суперкомпьютер – одна из последних разработок ученых Беларуси и России. Новинкой заинтересовался Китай. В одной гонконгской компании он успешно прошел техническую экспертизу.
Когда лето не дает шанса фруктовым деревьям, на помощь приходят ученые. Яблоневый сад на Сахалине – тоже эксперимент Союзного государства. На остров отправили почти восемь тысяч белорусских саженцев. Все сорта – зимостойкие, выдерживают суровые минус 40. Собрать первый урожай планируют уже этим летом.
«Здесь саженцы сорта «имант». В совхозе Корсаковское этого сорта было больше всего, порядка двух тысяч. К примеру, яблоки этого сорта сохраняются до мая – июня следующего года. Имеют плотную хрустящую мякоть и насыщенный гармоничный кисло-сладкий вкус», – сказал директор института плодоводства Александр Таранов.
Ученые России и Беларуси вместе расшифровывают и ДНК. Эта сложная макромолекула одного человека хранит до 60 миллионов терабайт данных. «Здесь представлены генотипы по гену, который влияет на риск ожирения», – сказал сотрудник Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Максим Амельянович.
Результаты союзной программы применяют и в медицине, и в криминалистике. По оставленным следам биологического материала специалисты составляют полный портрет преступника: цвет волос и глаз, возраст, этническая принадлежность и даже склонность к депрессии. А сейчас ученые вместе изучают нечеловеческую генетику. Это поможет бороться с экономическими преступлениями.
«Вот браконьеры, например, говорят, что это домашняя свинья, а специалисты покажут, что это кабан. Или фальсификация ценных пород рыбы, когда горбушу выдают за форель или лосося», – сказала заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Ирма Моссэ.
Сейчас в Союзном государстве реализуются 12 программ, сферы – от космоса до сельского хозяйства. Вместе сохраняют и память о победителях. В 75-ю годовщину Победы под Ржевом откроют огромный бронзовый мемориал в честь советских солдат.
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Сейчас в Союзном государстве реализуются 12 программ, сферы – от космоса до сельского хозяйства. Вместе сохраняют и память о победителях. В 75-ю годовщину Победы под...
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