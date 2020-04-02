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На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента — Андрейченко

02.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента — Андрейченко

Палате представителей на весенней сессии предстоит назначить дату выборов Президента, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

«На этой сессии Палате представителей предстоит принять еще одно важное политическое решение — назначить дату выборов Президента Беларуси, — сказал Владимир Андрейченко. — Вполне естественно, что в такие ответственные для страны моменты усиливаются дискуссии о путях ее развития, эффективности действий органов власти по реализации политического курса. И здесь одна из ведущих ролей должна принадлежать парламентариям».

Спикер отметил, что депутаты должны быть вместе со своими избирателями и принципиально реагировать на все вопросы, касающиеся обеспечения конституционных прав и законных интересов граждан. Это, прежде всего, занятость, достойная зарплата, жилье, безопасность, экология и надежные социальные гарантии.

На весенней сессии депутатам предстоит назначить дату выборов Президента — Андрейченко

«Наряду с решением чисто практических вопросов, с которыми к нам обращаются избиратели, нужно постоянно поддерживать живую обратную связь с населением, трудовыми коллективами, местными органами власти и более активно работать в информационном пространстве. В этом плане надо обратить особое внимание на социальные сети как на одно из самых востребованных средств общения. У нас уже имеется позитивный опыт в этой сфере. Но нам необходимо расширять эту практику, чтобы идти в ногу со временем, — подчеркнул Владимир Андрейченко.

— Диалог — это важное условие взаимного доверия и консолидации, которые в любых сложных ситуациях помогают белорусскому государству и обществу находить правильные решения и последовательно продвигаться по пути создания сильной и независимой Беларуси».

 

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Палате представителей на весенней сессии предстоит назначить дату выборов Президента, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания...
 
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