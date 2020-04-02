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До +20°С в начале следующей недели. В Белгидромете рассказали о погоде на ближайшие дни

02.04.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +20°С в начале следующей недели. В Белгидромете рассказали о погоде на ближайшие дни

До +20°С ожидается в начале следующей недели в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Сформировавшийся в Атлантике циклон идет на восток. Завтра в середине дня его центр будет над Карелией. В зоне влияния этого циклонического вихря 3 апреля утром и днем будет и наша страна.

Поэтому в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью без осадков. Утром по северо-западу страны, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер будет западный умеренный, утром и днем – сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет 0…+5°С, днем +7…+14°С.

4 апреля, в субботу, со Скандинавского полуострова начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Местами – кратковременный мокрый снег и дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью будет -4…+2°С, днем  +5…+12°С.

5 апреля, в воскресенье, уменьшится облачность, будет без осадков. Ветер будет западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается 0…-8°С, днем +6…+14°С.

Изменится ситуация в начале следующей недели. Ветер поменяется на юго-западный, теплые воздушные массы начнут поступать с юго-запада Европы. Осадков не ожидается. 

6 апреля, в понедельник, ночью будет 0…-6°С, днем +10…+18°С.

7 апреля, во вторник, температура воздуха ночью составит -2…+4°С, днем +14…+20°С.

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До +20°С ожидается в начале следующей недели в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Сформировавшийся в Атлантике циклон идет на восток. Завтра в середине дня...
 
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