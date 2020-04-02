ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наш земляк курсант авиационного факультета: «Хочу стать хорошим летчиком, асом»

02.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Есть такая шутка: «Люди делятся на летчиков и всех прочих. Прочие тоже хорошие парни. Им просто не повезло». И в ней, конечно, есть доля истины, ведь поднять в небо железную птицу дано далеко не каждому. Многие мальчишки в детстве играли в самолетики, радостно вскрикивали и провожали его взглядом в небесной синеве, но выбирали эту непростую специальность единицы. Такой решительный выбор будущей профессии не так давно сделал и наш земляк, уроженец деревни Вулька Кобринского района, Владислав Пилипчук.

Наш земляк курсант авиационного факультета: «Хочу стать хорошим летчиком, асом»

Владислав уже и не помнит, что зародило в душе желание стать офицером. Военных у него в роду не было. Правда, были приятели, которые учились в Военной академии и, приезжая на каникулы, делились впечатлениями то курсантской жизни. Возможно, поэтому чтобы проверить себя и силу своего характера, Владислав поступил в Брестское областное кадетское училище.

– О том, что стал кадетом не жалел ни дня. Конечно, было не просто, но интересно. Благодаря педагогам и воспитателям, которые занимались нашим обучением, я получил бесценный базис жизненных знаний, необходимых для моего полноценного роста как человека так и личности в целом, – рассказывает наш земляк. – Учеба в кадетском училище сыграла ключевую роль в моем выборе будущей профессии. Однажды у нас проходили полевые сборы в одной из авиационных частей. Именно там я влюбился в небо и самолеты.

По словам курсанта Пилипчука, выбор вуза для него не стоял. Он твердо решил – станет курсантом авиационного факультета Военной академии.

– Мое решение поддержала и мама, хотя волновалась, конечно. Да и сейчас, думаю, волнуется, ведь профессию я выбрал непростую, – говорит наш земляк. – А поступить было не так-то просто. Множество медкомиссий предстояло пройти, ведь здоровье у претендента должно быть безупречным. К слову, именно эта ступень при поступлении отсеяла немало ребят. Да и знания необходимы. Я, к слову, при поступлении набрал 283 балла.

Сейчас наш земляк курсант 1 курса авиационного факультета. И весьма доволен этим фактом. Здесь курсанты и слушатели осваивают авиационную технику, стоящую на вооружении государственной авиации Республики Беларусь. Кафедры факультета оснащены действующими авиационными системами, учебными стендами и лабораторными установками. Также здесь есть тренажеры, необходимые для приобретения практических навыков работы на авиационной технике.

– Честно сказать, учиться достаточно сложно. Дисциплины изучаем разные, – делится впечатлениями Владислав. – Это требует большой сосредоточенности в обучении и определенных знаний из школьной программы. К примеру, для изучения таких предметов как высшая математика, термодинамика, аэродинамика надо понимать физику в целом.

Несмотря на то, что на учебу уходит немало времени, курсант Пилипчук находит свободную минутку для чтения художественной литературы. Особенно ему нравятся исторические романы, да и книги по психологии у Владистала в приоритете.

Наш земляк парень спортивный. Занимался легкой, тяжелой атлетикой, многоборьем. Да и сейчас с удовольствием занимается в тренажерном зале, любит спортивные игры.

– Я пока на первом курсе, а значит – только вникаю в специфику будущей профессии. За это время самое памятное событие – огневая подготовка, пожалуй. И концерт Николая Анисимова очень запомнился. У него немало душевных песен про летчиков и авиацию в целом, – говорит курсант Владислав Пилипчук. – Я, конечно, хочу добиться высот в карьере. Иначе, зачем все начинать. Хочу стать хорошим летчиком, асом. И постараюсь приложить все усилия, чтобы хорошо учиться и стать профессионалом.

Елена Метельская, фото автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш земляк курсант авиационного факультета: «Хочу стать хорошим летчиком, асом»
 
Новости дня
Новости разные
 
Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 8 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика