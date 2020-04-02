Наш земляк курсант авиационного факультета: «Хочу стать хорошим летчиком, асом»

Источник материала: Кобринский вестник

Есть такая шутка: «Люди делятся на летчиков и всех прочих. Прочие тоже хорошие парни. Им просто не повезло». И в ней, конечно, есть доля истины, ведь поднять в небо железную птицу дано далеко не каждому. Многие мальчишки в детстве играли в самолетики, радостно вскрикивали и провожали его взглядом в небесной синеве, но выбирали эту непростую специальность единицы. Такой решительный выбор будущей профессии не так давно сделал и наш земляк, уроженец деревни Вулька Кобринского района, Владислав Пилипчук.





Владислав уже и не помнит, что зародило в душе желание стать офицером. Военных у него в роду не было. Правда, были приятели, которые учились в Военной академии и, приезжая на каникулы, делились впечатлениями то курсантской жизни. Возможно, поэтому чтобы проверить себя и силу своего характера, Владислав поступил в Брестское областное кадетское училище.

– О том, что стал кадетом не жалел ни дня. Конечно, было не просто, но интересно. Благодаря педагогам и воспитателям, которые занимались нашим обучением, я получил бесценный базис жизненных знаний, необходимых для моего полноценного роста как человека так и личности в целом, – рассказывает наш земляк. – Учеба в кадетском училище сыграла ключевую роль в моем выборе будущей профессии. Однажды у нас проходили полевые сборы в одной из авиационных частей. Именно там я влюбился в небо и самолеты.

По словам курсанта Пилипчука, выбор вуза для него не стоял. Он твердо решил – станет курсантом авиационного факультета Военной академии.

– Мое решение поддержала и мама, хотя волновалась, конечно. Да и сейчас, думаю, волнуется, ведь профессию я выбрал непростую, – говорит наш земляк. – А поступить было не так-то просто. Множество медкомиссий предстояло пройти, ведь здоровье у претендента должно быть безупречным. К слову, именно эта ступень при поступлении отсеяла немало ребят. Да и знания необходимы. Я, к слову, при поступлении набрал 283 балла.

Сейчас наш земляк курсант 1 курса авиационного факультета. И весьма доволен этим фактом. Здесь курсанты и слушатели осваивают авиационную технику, стоящую на вооружении государственной авиации Республики Беларусь. Кафедры факультета оснащены действующими авиационными системами, учебными стендами и лабораторными установками. Также здесь есть тренажеры, необходимые для приобретения практических навыков работы на авиационной технике.

– Честно сказать, учиться достаточно сложно. Дисциплины изучаем разные, – делится впечатлениями Владислав. – Это требует большой сосредоточенности в обучении и определенных знаний из школьной программы. К примеру, для изучения таких предметов как высшая математика, термодинамика, аэродинамика надо понимать физику в целом.

Несмотря на то, что на учебу уходит немало времени, курсант Пилипчук находит свободную минутку для чтения художественной литературы. Особенно ему нравятся исторические романы, да и книги по психологии у Владистала в приоритете.

Наш земляк парень спортивный. Занимался легкой, тяжелой атлетикой, многоборьем. Да и сейчас с удовольствием занимается в тренажерном зале, любит спортивные игры.

– Я пока на первом курсе, а значит – только вникаю в специфику будущей профессии. За это время самое памятное событие – огневая подготовка, пожалуй. И концерт Николая Анисимова очень запомнился. У него немало душевных песен про летчиков и авиацию в целом, – говорит курсант Владислав Пилипчук. – Я, конечно, хочу добиться высот в карьере. Иначе, зачем все начинать. Хочу стать хорошим летчиком, асом. И постараюсь приложить все усилия, чтобы хорошо учиться и стать профессионалом.

Елена Метельская, фото автора.