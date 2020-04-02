Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 8 мая

Источник материала: Вороновская газета





Срок приема заявлений на обучение в военные учебные заведения продлен до 8 мая. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА .

Для подачи заявления гражданин должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, военнослужащие или резервисты — к своему непосредственному начальнику.

Окончательный профессиональный отбор кандидатов будет проводится с 18 по 29 мая на базе Военной академии.