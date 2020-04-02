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Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 8 мая
02.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Срок приема заявлений на обучение в военные учебные заведения продлен до 8 мая. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает
Для подачи заявления гражданин должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, военнослужащие или резервисты — к своему непосредственному начальнику.
Окончательный профессиональный отбор кандидатов будет проводится с 18 по 29 мая на базе Военной академии.
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Срок приема заявлений на обучение в военные учебные заведения продлен до 8 мая. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА. Для подачи...
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