Источник материала: Myfin

Skoda запустила в Минске «антивирусные» тест-драйвы

Безопасный тест-драйв отличается от обычного повышенной защитой от вирусов и микробов. Перед каждой поездкой специалист автоцентра дезинфицирует основные точки, на которые для наглядности нанесены специальные маркеры. Для водителя и пассажира в салоне установлен антисептик-пульвизатор.



Тест-драйв проходит в маске и перчатках, а руки можно обработать специальным раствором. Руль покрыт чехлом, который снимают только перед поездкой. По возвращению автомобиль вновь проходит дезинфекцию.

«Автомобиль, как средство перемещения, наверное, оптимальное решение для текущей ситуации. Но его можно сделать еще безопаснее, что мы и постарались воплотить в формате безопасного тест-драйва. Для нашей компании нет ничего важнее здоровья клиентов и сотрудников. При этом мы не хотим ограничивать свободу людей, и все, кто хочет опробовать тот или иной автомобиль, может сделать это в безопасных условиях», – поясняют в автоцентре SKODA на Куприянова 2а,

На безопасный тест-драйв можно взять все модели. Среди новинок – обновленный кроссовер Skoda Karoq и дизельная версия внедорожника Skoda Kodiaq.

В Беларуси также запущена бесконтактная покупка автомобиля. Выбор комплектации, оформление и оплата осуществляется в онлайне. Также Skoda ввела безопасную приемку машины в сервис, что позволяет избегать посещения автоцентра. Механика проста: владелец автомобиля приезжает на парковку, к нему подходит специалист в маске и перчатках и оформляет документы. Когда всё готово, автомобиль можно забрать в том же месте.