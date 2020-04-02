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Александр Лукашенко дает интервью телерадиокомпании «Мир»

02.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко дает интервью телерадиокомпании «Мир»

Телерадиокомпания «Мир» делает серию интервью к 75-летию Великой Победы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дает интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве интервьюера выступает руководитель белорусского филиала МТРК «Мир» Владимир Перцов.

Телерадиокомпания «Мир» делает серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с Александром Лукашенко стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.

Тематика интервью включает вопросы, касающиеся взаимодействия в Союзном государстве, на площадках ЕАЭС и СНГ. Пойдет разговор и о текущей ситуации в мире с учетом современных вызовов.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана решением глав государств СНГ 9 октября 1992 года. Она является соучредителем телепрограмм «Мир», «Мир 24», «Мир HD», «Мир-Телепорт», а также радиопрограммы «Мир», вещающих на территории стран Содружества, в Украине, Латвии, Литве, Эстонии. Общий охват аудитории — более 174 млн человек.

Основу вещания составляют информационно-аналитические, познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные фильмы собственного производства. Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам.

В белорусском представительстве МТРК «Мир» работают 90 человек. За 2019 год студия произвела около 1,9 тыс. телевизионных материалов всех видов и жанров (сообщений, телемостов, еженедельных тематических программ, цикловых проектов, документальных фильмов). В Минске создано несколько документальных фильмов: «История Беларуси. На рубежах веков», «Вместе выгодно. ЕАЭС. Беларусь», «Лето 44-го. Битва за Беларусь», «Вместе мы — сила» — к юбилею Союзного государства. Национальное представительство также выпустило 142 еженедельные тематические программы: цикловые проекты «Беларусь сегодня», «Еще дешевле», «Миллион вопросов о природе», «Евразия. Дословно», «Специальный репортаж», «Пять причин поехать в …», «Сделано в Евразии».

Финансируется белорусское представительство МТРК «Мир» по системе долевого взноса Беларуси по принципу расчетного ключа. На 2019 год в республиканском бюджете на содержание национального филиала были предусмотрены и в полном объеме освоены ассигнования в размере почти Br7,5 млн. При этом деньги не направлялись на консолидированный счет в Москву, а оставались в стране для оплаты расходов на содержание представительства через органы государственного казначейства.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Телерадиокомпания «Мир» делает серию интервью к 75-летию Великой Победы. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дает интервью представительству...
 
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