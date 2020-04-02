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Фотограф из Литвы с помощью дрона снимает, чем занимаются люди в изоляции. Посмотрите, это бывает весело!
Источник материала: ОНТ
Литовский фотограф Адас Василяускас запустил проект
Своим проектом фотограф хочет скрасить жизнь людей, когда поступает много негативной информации. Адас показывает, что и на карантине бывает весело.
Все фотографии сделаны с согласия участников, они даже готовились к фотосессиям, чтобы всё получилось максимально забавно и оригинально.
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Фотограф из Литвы с помощью дрона снимает, чем занимаются люди в изоляции. Посмотрите, это бывает весело!
Литовский фотограф Адас Василяускас запустил проект «Портреты карантина», где снимает людей и их занятия в изоляции, то есть через окна и балконы, пишет он на...
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