Фотограф из Литвы с помощью дрона снимает, чем занимаются люди в изоляции. Посмотрите, это бывает весело!

Источник материала: ОНТ

Литовский фотограф Адас Василяускас запустил проект «Портреты карантина» , где снимает людей и их занятия в изоляции, то есть через окна и балконы, пишет он на сайте издания Bored Panda.

Своим проектом фотограф хочет скрасить жизнь людей, когда поступает много негативной информации. Адас показывает, что и на карантине бывает весело.

Все фотографии сделаны с согласия участников, они даже готовились к фотосессиям, чтобы всё получилось максимально забавно и оригинально.



























Фото: adasvasiliauskas

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