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Фотограф из Литвы с помощью дрона снимает, чем занимаются люди в изоляции. Посмотрите, это бывает весело!

02.04.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф из Литвы с помощью дрона снимает, чем занимаются люди в изоляции. Посмотрите, это бывает весело!

Литовский фотограф Адас Василяускас запустил проект «Портреты карантина», где снимает людей и их занятия в изоляции, то есть через окна и балконы, пишет он на сайте издания Bored Panda.

Своим проектом фотограф хочет скрасить жизнь людей, когда поступает много негативной информации. Адас показывает, что и на карантине бывает весело. 

Все фотографии сделаны с согласия участников, они даже готовились к фотосессиям, чтобы всё получилось максимально забавно и оригинально.



 

 






 Фото: adasvasiliauskas

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Литовский фотограф Адас Василяускас запустил проект «Портреты карантина», где снимает людей и их занятия в изоляции, то есть через окна и балконы, пишет он на...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
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