Встреча Нурмагомедова и Фергюссона на ринге не состоится

Источник материала: ОНТ

Бой за пояс чемпиона мира в легком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюссоном всё же не состоится.

В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году. C тех пор по разным причинам поединки переносились каждый год.

На этот раз Нурмагомедов признался, что не может вылететь из России. На что соперник отреагировал достаточно эмоционально: «Думаю, Хабиб уже давно знал, что не собирается драться. Я – чемпион!».

Бой Нурмагомедов — Фергюссон должен был состояться 18 апреля.





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