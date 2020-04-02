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Встреча Нурмагомедова и Фергюссона на ринге не состоится
Источник материала: ОНТ
Бой за пояс чемпиона мира в легком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюссоном всё же не состоится.
В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году. C тех пор по разным причинам поединки переносились каждый год.
На этот раз Нурмагомедов признался, что не может вылететь из России. На что соперник отреагировал достаточно эмоционально: «Думаю, Хабиб уже давно знал, что не собирается драться. Я – чемпион!».
Бой Нурмагомедов — Фергюссон должен был состояться 18 апреля.
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Бой за пояс чемпиона мира в легком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюссоном всё же не состоится. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015...
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