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Встреча Нурмагомедова и Фергюссона на ринге не состоится

02.04.2020 14:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча Нурмагомедова и Фергюссона на ринге не состоится

Бой за пояс чемпиона мира в легком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюссоном всё же не состоится.

В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году. C тех пор по разным причинам поединки переносились каждый год. 

На этот раз Нурмагомедов признался, что  не может вылететь из России. На что соперник отреагировал достаточно эмоционально: «Думаю, Хабиб уже давно знал, что не собирается драться. Я –  чемпион!». 

Бой Нурмагомедов — Фергюссон должен был состояться 18 апреля.


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Бой за пояс чемпиона мира в легком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюссоном всё же не состоится. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015...
 
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