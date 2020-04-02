Хоть погода начинает радовать: после выходных до +20°C









"Активный циклон, сформировавшийся в Атлантике, держит путь на восток. Прогнозируется, что уже завтра в середине дня его центр будет над Карелией. В утренние часы и днем 3 апреля в зоне влияния этого циклонического вихря окажется и наша страна", - рассказали в Белгидромете.





В пятницу, 3 апреля, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков. Утром по северо-западу Беларуси, а днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), наиболее интенсивные по северу, на остальной территории небольшие.





Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, утром и днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5. Днем будет от плюс 7 по северо-западу до 14 градусов тепла по юго-востоку Беларуси.





В субботу, 4 апреля, скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).





Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - 5-12 градусов тепла.





В воскресенье, 5 апреля, погоду в стране начнет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Уменьшится облачность, в основном обойдется без осадков, лишь ночью по северу Беларуси возможен небольшой кратковременный снег.





Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, местами - до 8 градусов мороза. Днем будет от плюс 6 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны.









В начале недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Северо-западные ветры сменятся на юго-западные, начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Температура день ото дня будет повышаться.





Так как фон атмосферного давления будет повышенным, осадков не ожидается. В понедельник, 6 апреля, ночью будет от нуля до минус 6. Днем ожидается 10-16 градусов тепла, по западу страны - до плюс 18. Во вторник, 7 апреля, температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 14-20 градусов тепла.