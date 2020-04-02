ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоть погода начинает радовать: после выходных до +20°C

02.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси в начале следующей недели



"Активный циклон, сформировавшийся в Атлантике, держит путь на восток. Прогнозируется, что уже завтра в середине дня его центр будет над Карелией. В утренние часы и днем 3 апреля в зоне влияния этого циклонического вихря окажется и наша страна", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 апреля, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков. Утром по северо-западу Беларуси, а днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), наиболее интенсивные по северу, на остальной территории небольшие. 

Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, утром и днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5. Днем будет от плюс 7 по северо-западу до 14 градусов тепла по юго-востоку Беларуси.

В субботу, 4 апреля, скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

 Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - 5-12 градусов тепла.

В воскресенье, 5 апреля, погоду в стране начнет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Уменьшится облачность, в основном обойдется без осадков, лишь ночью по северу Беларуси возможен небольшой кратковременный снег. 

Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, местами - до 8 градусов мороза. Днем будет от плюс 6 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны.


В начале недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Северо-западные ветры сменятся на юго-западные, начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Температура день ото дня будет повышаться. 

Так как фон атмосферного давления будет повышенным, осадков не ожидается. В понедельник, 6 апреля, ночью будет от нуля до минус 6. Днем ожидается 10-16 градусов тепла, по западу страны - до плюс 18. Во вторник, 7 апреля, температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 14-20 градусов тепла.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси в начале следующей недели
 
Новости дня
Новости разные
 
До +20°С в начале следующей недели. В Белгидромете рассказали о погоде на ближайшие дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика