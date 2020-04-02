Дно нащупано? Доллар и евро 2 апреля подешевели

Курс доллара опустился на 0,0080 BYN до 2,5893 BYN/USD, но с начала апреля он вырос на 0,0037 BYN.





Кус евро упал на 0,0158 BYN до 2,8320 BYN/EUR. Евро с начала апреля подешевел на 0,0126 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0332 BYN до 3,3201 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 8 дней.





Итоги марта 2020 на валютном рынке Беларуси

По итогам месяца белорусский рубль рекордно рухнул к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);

курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);

сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);

значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).









Центробанк России

Официальные курсы Банка России зафиксированы на всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.





Но на Московской бирже активно проходят торги. Сегодня к 13–00 доллар находился вблизи уровня 78,38 RUB, а евро вблизи отметки 85,70 RUB.