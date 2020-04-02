ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дно нащупано? Доллар и евро 2 апреля подешевели

02.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

А вот стоимость валютной корзины выросла на 0,30% и обновила абсолютный максимум.

Курс доллара опустился на 0,0080 BYN до 2,5893 BYN/USD, но с начала апреля он вырос на 0,0037 BYN.

Кус евро упал на 0,0158 BYN до 2,8320 BYN/EUR. Евро с начала апреля подешевел на 0,0126 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0332 BYN до 3,3201 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 8 дней.

Итоги марта 2020 на валютном рынке Беларуси

По итогам месяца белорусский рубль рекордно рухнул к доллару и евро:

курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);
курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);
значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).


Центробанк России

Официальные курсы Банка России зафиксированы на всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.

Но на Московской бирже активно проходят торги. Сегодня к 13–00 доллар находился вблизи уровня 78,38 RUB, а евро вблизи отметки 85,70 RUB.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот стоимость валютной корзины выросла на 0,30% и обновила абсолютный максимум.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоть погода начинает радовать: после выходных до +20°C
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика