Завод «БЕЛДЖИ» поднял цены. Но подорожали не все модели

Источник материала: Tut.by

Кто не успел, тот будет переплачивать. Завод «БЕЛДЖИ» поднял цены на автомобили Geely: это объясняют тем, что машинокомплекты в Китае закупаются за валюту, а курс доллара серьезно изменился. Правда, повышение коснулось не всех позиций. AUTO.TUT.BY разобрался, какие модели подорожали больше всего.



Geely Atlas — бестселлер класса кроссоверов на белорусском рынке

Самый продаваемый кроссовер на рынке — Geely Atlas — вырос в цене с 52 800 до 55 900 рублей. Это самая дорогая версия — с 1,8-литровым турбомотором, полным приводом, «автоматом» и LED-фарами. Подорожание составило 3100 рублей или 5,8%.

Базовый Atlas с двухлитровым мотором и механической коробкой передач подрос в цене на 2100 рублей — с 35 200 рублей до 37 300 рублей.

Atlas Luxury 2.4 с передним приводом стоил 45 100 рублей, а теперь продается за 47 800 рублей. Подорожание составило 2700 рублей или почти 6%.



Кроссовер Emgrand X7 пока пользуется спросом, но в следующем году его планируется снять с производства

Кроссовер Geely Emgrand X7 в базовой версии до подорожания стоил 31 тысячу рублей. Это машина с 1,8-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач. Новая цена — 32 900 рублей. Топовая версия Flagship с двухлитровым бензиновым мотором и АКП вместо прежних 38 500 рублей теперь стоит 40 900 рублей (плюс 2400 рублей).



Разница в цене между двумя комплектациями Geely Coolray выросла до 6 тысяч рублей

Новый Geely Coolray в комплектации Comfort не подорожал. Новинка оснащается 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод — только передний. А вот топовая комплектация Flagship стала дороже на 3 тысячи рублей. Цена выросла с 43 900 рублей до 46 900 рублей или 6,8%. И если раньше клиенты, не задумываясь, доплачивали за топовую версию, то сейчас явно будет зафиксирован повышенный спрос на комплектацию Comfort.



Седан Geely Emgrand 7, как и Emgrand X7, в следующем году производиться не будет

Не обошло подорожание и седан Emgrand 7. Базовая версия вместо прежних 24 900 рублей стала стоить 26 400. Прибавка составила 1500 рублей. Топовая версия с вариатором и 1,8-литровым мотором теперь оценивается в 30 900 рублей, прибавив 1700 рублей к старой цене.