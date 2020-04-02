ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Горячая линия: организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств

02.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что будет организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств волонтерами общественных и молодежных объединений.

Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что в целях профилактики распространения инфекции короновируса (COVID-19) и минимизации посещения одинокими, одиноко проживающими гражданами пожилого возраста, одинокими инвалидами 1,2 группы, инвалидами 1,2 группы до пенсионного возраста мест скопления людей (магазинов, аптек и т.д.) по их заявкам будет организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств волонтерами общественных и молодежных объединений.

Заявки подавать по телефонам: 8 (01716) 5-26-15 (Дзержинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»), 6-54-35 (Государственное учреждение «Дзержинский территориальный цент социального обслуживания населения»).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что будет организована...
 
Новости дня
Новости разные
 
На парковке в Новополоцке спасатели тушили три автомобиля. Видео из машины МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика