Горячая линия: организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств

Источник материала: Новости Дзержинска

Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что будет организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств волонтерами общественных и молодежных объединений.

Государственное учреждение «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует о том, что в целях профилактики распространения инфекции короновируса (COVID-19) и минимизации посещения одинокими, одиноко проживающими гражданами пожилого возраста, одинокими инвалидами 1,2 группы, инвалидами 1,2 группы до пенсионного возраста мест скопления людей (магазинов, аптек и т.д.) по их заявкам будет организована доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств волонтерами общественных и молодежных объединений.

Заявки подавать по телефонам: 8 (01716) 5-26-15 (Дзержинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»), 6-54-35 (Государственное учреждение «Дзержинский территориальный цент социального обслуживания населения»).