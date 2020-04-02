На парковке в Новополоцке спасатели тушили три автомобиля. Видео из машины МЧС

Источник материала: Tut.by

Три автомобиля горели 1 апреля на улице Якуба Коласа в Новополоцке, рассказали в МЧС.

Сообщение о загорании автомобилей поступило спасателям в 15.29. По прибытии к месту вызова выяснилось, что горят три автомобиля: «Волга», Renault Logan и Audi A6.

— Спасатели пожар локализовали и ликвидировали в течение пяти минут, однако огонь успел повредить все три автомобиля, — проинформировали в МЧС.



Фото: МЧС

По данному факту проводится проверка. Рассматриваемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.