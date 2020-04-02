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На парковке в Новополоцке спасатели тушили три автомобиля. Видео из машины МЧС
Источник материала: Tut.by
Три автомобиля горели 1 апреля на улице Якуба Коласа в Новополоцке,
Сообщение о загорании автомобилей поступило спасателям в 15.29. По прибытии к месту вызова выяснилось, что горят три автомобиля: «Волга», Renault Logan и Audi A6.
— Спасатели пожар локализовали и ликвидировали в течение пяти минут, однако огонь успел повредить все три автомобиля, — проинформировали в МЧС.
По данному факту проводится проверка. Рассматриваемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Рассматриваемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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