Ляйсан Утяшева показала простые упражнения, которые поддержат тело в тонусе. Попробуйте выполнить

Источник материала: ОНТ

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала несколько упражнений для поддержания тела в хорошей форме. Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Спортсменка подчеркнула, что эти упражнения помогут держать тело в тонусе во время самоизоляции дома. Также Ляйсан Утяшева поделилась секретом снятия напряжения с поясницы и показала, как привести в форму свои мышцы. «Дайте отдохнуть вашему позвоночнику! Когда мы делаем растяжку, нервные корешки расслабляются и обогащаются кислородом, а также разминаются мышцы спины, которые поддерживают позвоночник, и он мягко расправляется», – отметила Утяшева в подписи к видео.

Подписчики спортсменки оценили комплекс упражнений и написали в комментариях, что воспользуются полезными советами.

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