ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного

02.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного

«Апрель 2020 года прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы (норма — плюс 6-9 градусов). Месячное количество осадков в апреле ожидается в пределах средних многолетних значений (норма — 33-46 мм)», — рассказали в Белгидромете.

Апрель характеризуется интенсивным притоком тепла и повышением температуры от первой декады к третьей. Среднемесячная температура воздуха по сравнению с мартом повышается на 7-8 градусов и составляет в целом по стране плюс 7,3 градуса. Теплее обычного было в 1950, 2001, 2018 годы. Самым теплым за послевоенный период выдался апрель 2000 года, когда среднемесячная температура по Беларуси превысила климатическую норму на 3,6 градуса. Холоднее обычного было в апреле 1954, 1956, 1958, 1965, 1981, 1987 и 1997 годов. Наиболее холодным оказался апрель 1955 года со среднемесячной температурой на 4,8 градуса ниже нормы.

Температура воздуха в апреле ночью в среднем находится в пределах от нуля на севере до плюс 3 на юго-западе, днем — от плюс 9 на севере и северо-востоке до 13 градусов тепла на юго-западе. Абсолютный температурный минимум, отмеченный на метеостанции Езерище ночью 5 апреля 1956 года, составил минус 20,8. Абсолютный максимум (плюс 31 градус) был зафиксирован днем 29 апреля на метеостанции Лельчицы в 2012 году.

В течение месяца в среднем бывает от 10 до 14 дней с осадками. В апреле обычно выпадает от 33 мм до 46 мм осадков. Их количество может колебаться от 1-10 мм в засушливые месяцы до 76-168 мм в дождливые. В 2009 году на метеостанциях Брагин, Октябрь и Марьина Горка осадков не было вовсе.

Устойчивый снежный покров в апреле, как правило, отсутствует. Однако в отдельные годы снег может таять и в апреле. Самая поздняя дата разрушения устойчивого снежного покрова зарегистрирована на метеостанции Лынтупы 30 апреля 1955 года. В апреле в среднем бывают один-два дня с грозами, иногда их количество достигает пяти-семи дней.

В Белгидромете обратили внимание, что прогнозы погоды на месяц разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на два-три дня и на сутки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 240 гектаров неиспользуемых земель вовлечено в сельхозоборот в Быховском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика