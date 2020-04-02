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Кот выбрал крайне необычное место для отдыха и попал на видео
Источник материала: Tut.by
Коты могут отдыхать в самых разных местах, а если они живут на ферме, то вариантов у них очень много. В крайнем случае можно залезть на какое-нибудь животное: например, на свинью. Именно так и поступил кот из этого видео: посмотрите, какой был результат.
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Коты могут отдыхать в самых разных местах!
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