Кот выбрал крайне необычное место для отдыха и попал на видео

Источник материала: Tut.by

Коты могут отдыхать в самых разных местах, а если они живут на ферме, то вариантов у них очень много. В крайнем случае можно залезть на какое-нибудь животное: например, на свинью. Именно так и поступил кот из этого видео: посмотрите, какой был результат.