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Комитет по защите журналистов требует освободить Сергея Сацука
02.04.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Международная организация, отстаивающая свободу прессы, выпустила заявление по делу белорусского журналиста.
«Белорусские власти должны немедленно освободить журналиста Сергея Сацука и снять с него все обвинения», - заявил Комитет по защите журналистов.
Представитель КЗЖ в Литве связывался по телефону с Белорусской ассоциацией журналистов для выяснения обстоятельств и причин задержания Сергея Сацука. По итогам беседы организация опубликовала материал на своем сайте под заголовком «Белорусский журналист Сергей Сацук задержан по обвинению во взяточничестве после публикации о COVID-19».
Корреспондент также пытался связаться с Комитетом государственного контроля, но никто не ответил на его звонки.
Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists), чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке, защищает право журналистов сообщать новости безопасно и без страха расправы, сказано на сайте организации.
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Международная организация, отстаивающая свободу прессы, выпустила заявление по делу белорусского журналиста.
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