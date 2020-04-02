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Комитет по защите журналистов требует освободить Сергея Сацука

02.04.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Международная организация, отстаивающая свободу прессы, выпустила заявление по делу белорусского журналиста.

«Белорусские власти должны немедленно освободить журналиста Сергея Сацука и снять с него все обвинения», - заявил Комитет по защите журналистов.

Представитель КЗЖ в Литве связывался по телефону с Белорусской ассоциацией журналистов для выяснения обстоятельств и причин задержания Сергея Сацука. По итогам беседы организация опубликовала материал на своем сайте под заголовком «Белорусский журналист Сергей Сацук задержан по обвинению во взяточничестве после публикации о COVID-19».

Корреспондент также пытался связаться с Комитетом государственного контроля, но никто не ответил на его звонки.

Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists), чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке, защищает право журналистов сообщать новости безопасно и без страха расправы, сказано на сайте организации.

 
 
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Международная организация, отстаивающая свободу прессы, выпустила заявление по делу белорусского журналиста.
 
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