Комитет по защите журналистов требует освободить Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

Международная организация, отстаивающая свободу прессы, выпустила заявление по делу белорусского журналиста.

«Белорусские власти должны немедленно освободить журналиста Сергея Сацука и снять с него все обвинения», - заявил Комитет по защите журналистов.

Представитель КЗЖ в Литве связывался по телефону с Белорусской ассоциацией журналистов для выяснения обстоятельств и причин задержания Сергея Сацука. По итогам беседы организация опубликовала материал на своем сайте под заголовком «Белорусский журналист Сергей Сацук задержан по обвинению во взяточничестве после публикации о COVID-19».

Корреспондент также пытался связаться с Комитетом государственного контроля, но никто не ответил на его звонки.

Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists), чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке, защищает право журналистов сообщать новости безопасно и без страха расправы, сказано на сайте организации.