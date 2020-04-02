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В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Беларусь ратифицировала визовое и соглашение о реадмиссии с ЕС. Первое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. Шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.
В первом чтении приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. Изучается вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?
Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так,...
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