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В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

02.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Беларусь ратифицировала визовое и соглашение о реадмиссии с ЕС. Первое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. Шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

В первом чтении приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. Изучается вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.

В Беларуси могут ввести ответственность за сокрытие информации о состоянии здоровья. О чём идёт речь?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В рамках работы над административным кодексом уже звучат сегодня мысли и, возможно, возникает дискуссия о том, надо ли вводить ответственность за такие действия, которые создают опасность для здоровья, то есть сокрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность.

Люди в материале: Светлана Любецкая

 
 
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Новости Беларуси. В повестке первого дня работы на весенней сессии у депутатов было восемь законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так,...
 
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