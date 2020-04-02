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Теннисные турниры приостановлены до 13 июля

02.04.2020 15:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теннисные турниры приостановлены до 13 июля

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов планируют возобновить сезон летом. 

Все турниры приостановлены теперь до 13 июля. Уже известно, что международный календарь лишился одного из самых престижных соревнований — организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира. 

Планируется, что с июля все старты пройдут по плану. Сейчас положение игроков в рейтинге остается неизменным. Белоруска Арина Соболенко находится на 11-м месте.


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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов планируют возобновить сезон летом.  Все турниры приостановлены теперь до 13 июля. Уже...
 
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