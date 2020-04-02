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Теннисные турниры приостановлены до 13 июля
Источник материала: ОНТ
Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов планируют возобновить сезон летом.
Все турниры приостановлены теперь до 13 июля. Уже известно, что международный календарь лишился одного из самых престижных соревнований — организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира.
Планируется, что с июля все старты пройдут по плану. Сейчас положение игроков в рейтинге остается неизменным. Белоруска Арина Соболенко находится на 11-м месте.
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов планируют возобновить сезон летом. Все турниры приостановлены теперь до 13 июля. Уже...
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