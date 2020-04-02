Лукашенко не против единой валюты: Но кто будет управлять эмиссионным центром?

belta.by «У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта . Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — цитирует Лккашенко





Однако потом отметил, что даже не это главное.





«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? — пояснил свою позицию Лукашенко. — Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза.





Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия. — Прим. ред.) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?»