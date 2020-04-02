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Лукашенко не против единой валюты: Но кто будет управлять эмиссионным центром?
Источник материала: Партизан
Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, высказавшись в том числе по вопросу единой валюты.
«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — цитирует Лккашенко
Однако потом отметил, что даже не это главное.
«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? — пояснил свою позицию Лукашенко. — Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза.
Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И, в конце концов, мы остались с советскими рублями, они (Россия. — Прим. ред.) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?»
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Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, высказавшись в том числе по вопросу единой валюты.
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