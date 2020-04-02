Уважаемая редакция!

От всей души на страницах районки хотим поблагодарить А.В. Кошель — учителя с нашей улицы — за публикацию статьи «Ветераны с улицы Заозерной» (№ 83 от 26.10. 2019 г.), посвященную воспоминаниям о наших отцах и дедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Для нас — детей, внуков, правнуков — очень дорога память о наших близких, которые ценой своего здоровья и жизни защищали нашу Родину.

Из материала статьи мы еще раз убеждаемся, что наши отцы и деды заслужили, чтобы о них помнили. Мы будем всегда благодарны нашим отцам и дедам и передадим память о них нашим потомкам.

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Р.Рождественский.

С уважением, жители ул. Заозерной д.Заболотье: А.С. КАЗЛОВСКИЙ, Л.И. ЗЕЛОВА, В.П. ГРЕКОВИЧ, Н.П. КУРКОВА.