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«А вам слабо?»: посмотрите, как лабрадор прыгает на батуте (ВИДЕО)

02.04.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«А вам слабо?»: посмотрите, как лабрадор прыгает на батуте (ВИДЕО)

Лабрадор по кличке Оскар и мальчик Альфи являются лучшими друзьямиВ свободное время они любят прыгать на батуте. Отец ребенка снял на видео одно из таких развлечений, пишет ridus.ru.

По словам мужчины, лабрадор после большого количества тренировок стал очень опытным прыгуном. Видео подтверждает это. Ролик попал в сеть и стал вирусным. Запись набрала свыше 260 тысяч лайков. «Этот пес живет лучшей жизнью, и он на 100% это заслужил», «Вот как выглядит веселье в чистом виде!», – написали в комментариях. 


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Лабрадор по кличке Оскар и мальчик Альфи являются лучшими друзьями. В свободное время они любят прыгать на батуте. Отец ребенка снял на видео одно из таких...
 
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