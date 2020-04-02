В заявлении суду Б. указала, что является собственником земельного участка в садоводческом товариществе «Р.» (далее – СТ «Р»). Собственником смежного участка является ответчик М., которая в 2019 г. на границе между их участками установила ограждение с нарушением требований п. 24 Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2008 № 1048, а также п. 26 Правил внутреннего распорядка СТ «Р.»: высота превышает разрешенные законодательством 1,7 м, а светопрозрачность ограждения составляет менее 50%. В адрес ответчика правлением товарищества выдано предписание об устранении нарушений, однако ею не исполнено. Несоблюдение ответчиком норм по высоте и светопрозрачности при возведении ограждения отрицательно влияет на произрастание культурных насаждений, высаженных на участке истца. По указанным основаниям просила суд устранить препятствия в осуществлении права пользования принадлежащим ей земельным участком, обязав ответчика М. уменьшить высоту ограждения и увеличить светопрозрачность до предусмотренных законодательством значений и взыскать в ее пользу понесенные судебные расходы по делу.

Решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда, в удовлетворении требований Б. отказано.

Отказывая Б. в иске суд исходил из того, что сам по себе факт установленной ответчицей конструкции на территории принадлежащего ей земельного участка высотой свыше 1,7 м и светопрозрачностью менее 50% не свидетельствовали о нарушении реальных прав Б., а доказательств наличия препятствий в пользовании истцом земельным участком (в результате его затенения) в материалах дела не имелось.

Вместе с тем, разрешая спор, суд надлежащим образом не проверил доводы Б. о том, что ответчиком грубо нарушаются ее права как собственника земельного участка; несоблюдение норм по высоте и светопрозрачности при возведении ограждения ограничивает ее право на выращивание на своем земельном участке вдоль забора светолюбивых растений и культур; допущенные ответчиком нарушения делают невозможным использование части ее земельного участка по целевому назначению. Из-за ограждения участок плохо проветривается, нарушается свободное передвижение воздуха, что также отрицательно сказывается на состоянии растений.

Кроме того, при обследовании участков сторон спора правление СТ «Р.» установило нарушения правил внутреннего распорядка товарищества в виде устройства ответчиком ограждения, не соответствующего установленным параметрам, и выдало предписание об устранении нарушений. На основании поручения суда специалистами установлены факты выполнения работ по вертикальной планировке участка ответчика с подсыпкой грунта и возведению ограждений на бетонном основании с нарушением норм светопрозрачности и высоты.

Несмотря на это, суд не предложил Б. предоставить доказательства нарушения ее прав как собственника земельного участка, либо в силу требований ст. 20 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь оказать содействие в истребовании таких доказательств, не разъяснил право на уточнение (изменение) исковых требований, не обсудил вопрос о привлечении к участию в деле специалистов, обладающих специальными познаниями, и их допросе либо назначении соответствующей экспертизы.

С учетом изложенного прокурором Минской области вынесенные по делу по иску Б. к М. судебные постановления опротестованы в порядке надзора. Постановлением президиума областного суда протест прокурора удовлетворен, состоявшиеся по делу судебные постановления отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Прокурор отдела Анжелика Мазовка