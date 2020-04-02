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Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции COVID-19
02.04.2020 19:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Социальное дистанцирование – это комплекс немедикаментозных санитарно-эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление распространения инфекционного заболевания. Его цель – снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень передачи инфекции.
Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 3/4 контакты за пределами дома и работы и на 1/4 – на работе. Если люди практикуют его, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.
Рекомендации
С целью реализации п.9 приложения 4 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2020 г. №296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» рекомендуем организовать оформление выписок из медицинских документов по онлайн заявкам на интернет-сайтах учреждений с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.
При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т. д.) необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызвать врача (а если вы находились в течение 14 дней до возникновения симптомов за рубежом – скорую помощь).
Дополнительно
НАХОДЯСЬ ДОМА, избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия, открывайте двери НЕ ладонью, не касайтесь лица руками, чаще мойте руки и проветривайте помещения, проводите дезинфекцию поверхностей, дверных ручек и поверхности двери, не курите сигареты, в том числе электронные, или кальян, не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую попробовали или откусили, придерживайтесь здорового питания и физической активности.
МОЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА, ЕСЛИ: требуется срочная медпомощь, необходимо посетить место работы, приобрести товары первой необходимости в случае невозможности их доставки курьером или родственниками (знакомыми), совершить прогулку в одиночку. Пользоваться лифтом следует тоже в одиночку.
ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ АВТОМОБИЛЕМ, в салоне должен находиться один человек или члены семьи, проживающие в одном доме. Исключение – необходимость сопровождения человека в экстренной ситуации. Следует избегать общественного транспорта, в общественных местах соблюдать расстояние 1-1,5 м от других людей, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет.
НА РАБОТЕ необходимо соблюдать расстояние 1-1,5 м между рабочими местами сотрудников, как можно чаще мыть руки, обрабатывать спиртосодержащим антисептиком (гелем, салфетками), не касаться носа и рта, мыть руки перед и после таких прикосновений, использовать, при необходимости, одноразовые бумажные платки, полотенца, салфетки.
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Социальное дистанцирование – это комплекс немедикаментозных санитарно-эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление...
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