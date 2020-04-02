Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции COVID-19

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Социальное дистанцирование – это комплекс немедикаментозных санитарно-эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление распространения инфекционного заболевания. Его цель – снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень передачи инфекции.

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 3/4 контакты за пределами дома и работы и на 1/4 – на работе. Если люди практикуют его, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.

Рекомендации

Не выходите из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг). Не выходите из дома для посещения мест, если они не являются жизненно важными (биб­лиотек, музеев, кинотеатров, теат­ров…). Дети могут выходить только с семьей. Организуйте выгул домашних животных в одиночку. Воздержитесь от посещения занятий в кружках, спортивных клубах, тренажерных залах, даже с минимальным количеством участников. Если продолжаете спортивные занятия, убедитесь, что численность группы не превышает 5 человек и во время занятий соблюдается расстояние 1,5-2 м между ними. Общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи. Не ходите в гости и не принимайте у себя друзей и членов семьи, которые не проживают с вами. Чтобы реже выходить из до­ма, практикуйте удаленную работу, видеозвонки и конференц-связь (работодатель должен следить за сохранением дистанции в 1-1,5 м между рабочими местами сотрудников, соблюдением правил личной гигиены и гигиены помещения); выбирайте услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса); обращайтесь к стоматологу только в неотложных случаях. Если выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо, сократите контакты с другими людьми и сохраняйте 1,5-2-метровое расстояние друг от друга. Людям из группы высокого риска (лица старшего и пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями любого возраста) желательно вообще не выходить из дома, насколько это возможно. Не принимайте никого у себя дома, за исключением получения жизненно важных услуг. Попросите родных и знакомых помочь вам с обеспечением бытовых потребностей. В случае необходимости получения медицинской помощи используйте дистанционные мед­услуги, без посещения поликлиники.

С целью реализации п.9 приложения 4 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2020 г. №296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» рекомендуем организовать оформление выписок из медицинских документов по онлайн заявкам на интернет-сайтах учреждений с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.

При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т. д.) необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызвать врача (а если вы находились в течение 14 дней до возникновения симптомов за рубежом – скорую помощь).

Дополнительно

НАХОДЯСЬ ДОМА, избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия, открывайте двери НЕ ладонью, не касайтесь лица руками, чаще мойте руки и проветривайте помещения, проводите дезинфекцию поверхнос­тей, дверных ручек и поверхности двери, не курите сигареты, в том числе электронные, или каль­ян, не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую попробовали или откусили, придерживайтесь здорового питания и физической активности.

МОЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА, ЕСЛИ: требуется срочная медпомощь, необходимо посетить место работы, приобрести товары первой необходимости в случае невозможности их доставки курь­ером или родственниками (знакомыми), совершить прогулку в одиночку. Пользоваться лифтом следует тоже в одиночку.

ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ АВТОМОБИЛЕМ, в салоне должен находиться один человек или члены семьи, проживающие в одном доме. Исключение – необходимость сопровождения человека в экстренной ситуации. Следует избегать общественного транспорта, в общественных местах соблюдать расстояние 1-1,5 м от других людей, соблюдать гигиену рук и рес­пираторный этикет.

НА РАБОТЕ необходимо соблюдать расстояние 1-1,5 м между рабочими местами сотрудников, как можно чаще мыть руки, обрабатывать спиртосодержащим антисептиком (гелем, салфетками), не касаться носа и рта, мыть руки перед и после таких прикосновений, использовать, при необходимости, одноразовые бумажные платки, полотенца, салфетки.