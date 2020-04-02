ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции COVID-19

02.04.2020 19:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Социальное дистанцирование – это комплекс немедикаментозных санитарно-эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление распространения инфекционного заболевания. Его цель – снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень передачи инфекции.

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 3/4 контакты за пределами дома и работы и на 1/4 – на работе. Если люди практикуют его, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.

Рекомендации

  1. Не выходите из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг).
  2. Не выходите из дома для посещения мест, если они не являются жизненно важными (биб­лиотек, музеев, кинотеатров, теат­ров…). Дети могут выходить только с семьей. Организуйте выгул домашних животных в одиночку.
  3. Воздержитесь от посещения занятий в кружках, спортивных клубах, тренажерных залах, даже с минимальным количеством участников. Если продолжаете спортивные занятия, убедитесь, что численность группы не превышает 5 человек и во время занятий соблюдается расстояние 1,5-2 м между ними.
  4. Общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи. Не ходите в гости и не принимайте у себя друзей и членов семьи, которые не проживают с вами.
  5. Чтобы реже выходить из до­ма, практикуйте удаленную работу, видеозвонки и конференц-связь (работодатель должен следить за сохранением дистанции в 1-1,5 м между рабочими местами сотрудников, соблюдением правил личной гигиены и гигиены помещения); выбирайте услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса); обращайтесь к стоматологу только в неотложных случаях.
  6. Если выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо, сократите контакты с другими людьми и сохраняйте 1,5-2-метровое расстояние друг от друга.
  7. Людям из группы высокого риска (лица старшего и пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями любого возраста) желательно вообще не выходить из дома, насколько это возможно. Не принимайте никого у себя дома, за исключением получения жизненно важных услуг. Попросите родных и знакомых помочь вам с обеспечением бытовых потребностей.
  8. В случае необходимости получения медицинской помощи используйте дистанционные мед­услуги, без посещения поликлиники.

С целью реализации п.9 приложения 4 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2020 г. №296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» рекомендуем организовать оформление выписок из медицинских документов по онлайн заявкам на интернет-сайтах учреждений с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.

При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т. д.) необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызвать врача (а если вы находились в течение 14 дней до возникновения симптомов за рубежом – скорую помощь).

Дополнительно

НАХОДЯСЬ ДОМА, избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия, открывайте двери НЕ ладонью, не касайтесь лица руками, чаще мойте руки и проветривайте помещения, проводите дезинфекцию поверхнос­тей, дверных ручек и поверхности двери, не курите сигареты, в том числе электронные, или каль­ян, не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую попробовали или откусили, придерживайтесь здорового питания и физической активности.

МОЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА, ЕСЛИ: требуется срочная медпомощь, необходимо посетить место работы, приобрести товары первой необходимости в случае невозможности их доставки курь­ером или родственниками (знакомыми), совершить прогулку в одиночку. Пользоваться лифтом следует тоже в одиночку.

ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ АВТОМОБИЛЕМ, в салоне должен находиться один человек или члены семьи, проживающие в одном доме. Исключение – необходимость сопровождения человека в экстренной ситуации. Следует избегать общественного транспорта, в общественных местах соблюдать расстояние 1-1,5 м от других людей, соблюдать гигиену рук и рес­пираторный этикет.

НА РАБОТЕ необходимо соблюдать расстояние 1-1,5 м между рабочими местами сотрудников, как можно чаще мыть руки, обрабатывать спиртосодержащим антисептиком (гелем, салфетками), не касаться носа и рта, мыть руки перед и после таких прикосновений, использовать, при необходимости, одноразовые бумажные платки, полотенца, салфетки.

Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции COVID-19

Author: Редактор сайта

Рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции COVID-19

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальное дистанцирование – это комплекс немедикаментозных санитарно-эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Финляндии в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика