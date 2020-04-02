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Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

02.04.2020 16:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

По срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях «Доходный» и «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года ставка составит 12,2%.

В рамках срочного безотзывного вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» и «Гостеприимный» на 35 дней ставка составит 8,5% годовых, на 65 дней – 8,75%, на 95 дней – 9%, на 190 дней – 10,1%, на 395 дней – 12,2%, на 732 дня – 12,2%, 3 года – 12,2%.

При размещении средств на срочном безотзывном депозите в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на 35 дней ставка составит 8,50% годовых, на 65 дней – 8,75%, на 95 дней – 9%, на 190 дней – 10,1%, на 395 дней – 12,4%, на 732 дня – 12,4%, на 3 года – 12,4%.

По срочному отзывному депозиту в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95, 190, 395 дней и 3 года доходность составит 7% годовых. Такая же ставка будет установлена по срочному отзывному вкладу в белорусских рублях «Гостеприимный» на 95, 190 и 395 дней.

«Банк уделяет особое внимание обеспечению привлекательных условий вкладов в национальной валюте. Традиционно размеры ставок по ним в ВТБ выше, чем по сбережениям в иностранной валюте. Именно поэтому депозиты в белорусских рублях пользуются у наших клиентов устойчивым спросом. Общий объем привлеченных срочных депозитов розничных клиентов в белорусских рублях на 31 марта увеличился более, чем на 11% с начала текущего года», – комментирует Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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ВТБ (Беларусь) предлагает безотзывные и отзывные вклады по повышенным ставкам в зависимости от программы и срока депозита. Максимальная ставка 12,4% доступна при...
 
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