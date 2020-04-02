Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

По срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях «Доходный» и «Дуэт в BYN» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года ставка составит 12,2%.

В рамках срочного безотзывного вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» и «Гостеприимный» на 35 дней ставка составит 8,5% годовых, на 65 дней – 8,75%, на 95 дней – 9%, на 190 дней – 10,1%, на 395 дней – 12,2%, на 732 дня – 12,2%, 3 года – 12,2%.

При размещении средств на срочном безотзывном депозите в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на 35 дней ставка составит 8,50% годовых, на 65 дней – 8,75%, на 95 дней – 9%, на 190 дней – 10,1%, на 395 дней – 12,4%, на 732 дня – 12,4%, на 3 года – 12,4%.

По срочному отзывному депозиту в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95, 190, 395 дней и 3 года доходность составит 7% годовых. Такая же ставка будет установлена по срочному отзывному вкладу в белорусских рублях «Гостеприимный» на 95, 190 и 395 дней.

«Банк уделяет особое внимание обеспечению привлекательных условий вкладов в национальной валюте. Традиционно размеры ставок по ним в ВТБ выше, чем по сбережениям в иностранной валюте. Именно поэтому депозиты в белорусских рублях пользуются у наших клиентов устойчивым спросом. Общий объем привлеченных срочных депозитов розничных клиентов в белорусских рублях на 31 марта увеличился более, чем на 11% с начала текущего года», – комментирует Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка.