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Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях
Источник материала: Myfin
По срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях
В рамках срочного безотзывного вклада в белорусских рублях
При размещении средств на срочном безотзывном депозите в белорусских рублях
По срочному отзывному депозиту в белорусских рублях
«Банк уделяет особое внимание обеспечению привлекательных условий вкладов в национальной валюте. Традиционно размеры ставок по ним в ВТБ выше, чем по сбережениям в иностранной валюте. Именно поэтому депозиты в белорусских рублях пользуются у наших клиентов устойчивым спросом. Общий объем привлеченных срочных депозитов розничных клиентов в белорусских рублях на 31 марта увеличился более, чем на 11% с начала текущего года», – комментирует Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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