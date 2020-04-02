Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о том, что акция «Поможем пернатому другу» продолжается. Свою лепту в сохранении природы может внести каждый, соорудив скворечник или синичник, который станет для птиц родным домом.

Каждый год в конце марта, начале апреля из теплых стран возвращаются домой перелетные птицы. Но найти себе жилье им непросто – срублено дерево, разорен скворечник. Помня о том, что в это время года нашим пернатым друзьям не хватает корма и места для укрытия, многие вывешивают на деревьях домики для птиц – скворечники.

– Их могут заселить скворцы, воробьи, мухоловки, – поясняет сотрудник районного центра гигиены и эпидемиологии Наталья Солодкая. – Птицы, живущие рядом, оказывают неоценимую помощь в борьбе с насекомыми-вредителями: они регулируют их численность, особенно много вредителей истребляют в период выкармливания птенцов.

Смастерить домик для птиц, которые возвращаются из теплых стран, можно под руководством педагога в школе, в кругу друзей и единомышленников. А если представить, что это маленькое дело объединит родителей и детей, важность такой акции возрастает многократно. Ведь ежедневная суета отнимает у нас так много времени, и так мало остается драгоценных минут для общения с самыми родными и близкими людьми. Как здорово провести время за созданием домиков для пернатых друзей, развесить их на деревьях и следить за тем, как в них заселятся птицы.

Виктория КИРБАЙ.

На снимке: Участие в акции приняли учащиеся средней школы №2.

Фото автора.