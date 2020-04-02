Не желаешь содержать ребенка – отвечай перед судом

Неоднократно судимая жительница деревни Мгле, будучи обязанной на основании решения суда Смолевичского района к возмещению расходов, затраченных государством на содержание ее детей 1991 и 2006 г.р., умышленно уклонялась от возмещения указанных выше расходов.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174 УК РБ. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

За глупую выходку придется ответить

В милицию обратился минчанин и сообщил, что неизвестный злоумышленник повредил его автомобиль «Лэнд Ровер», стоявший на стоянке на 10-м километре дороги Р-53 вблизи Смолевичей. Автомобиль принадлежал организации, руководителем которой является заявитель. Имущественный вред превышает 2000 тыс. рублей. Правоохранителями ведутся мероприятия по установлению личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Будьте законопослушными и в интернете

Смолевичанка обратилась в РОВД со следующим заявлением: неизвестный злоумышленник взломал личную страничку ее сына в социальной сети «Вконтакте», заблокировав имеющуюся в нем информацию.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РБ, в соответствии с которой злоумышленнику грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Захотел обогатиться «по-крупному»

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК РБ по заявлениям должностных лиц четырех организаций в отношении директора ООО, который, находясь в одном из магазинов района, под предлогом покупки различных товаров, заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана завладел денежными средствами на общую сумму свыше 28 000 рублей.

Напомним, что мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Заехал заправиться, но украл телефон

Минчанин 1965 г.р. украл мобильный телефон у оператора АЗС, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму свыше 220 рублей. Вор задержан, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ.

За оборот наркотиков спрос серьезный!

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ в отношении неустановленного лица, которое незаконно, из корыстных побуждений, с целью сбыта изготовило особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях – альфа-PVP, массой не менее 0,93 грамма. Вещество было изъято правоохранителями в лесном массиве близ автодороги «Жодино – Зеленый Бор» на территории Смолевичского района.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.