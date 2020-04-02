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Профсоюзы пришли на помощь медикам
Источник материала: ОНТ
В Витебскую областную инфекционную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты, которые необходимы всегда.
Эта больница первая в регионе начала принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Здесь работают более 200 врачей и мед-сестёр. Такую поддержку оказывают профсоюзы во всех регионах. Собрано свыше 300 тысяч рублей на то, что медперсонал использует постоянно.
Усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм профсоюзы Беларуси сейчас проводят и на предприятиях. Если необходимо, корректируется время работы компаний. Проводится обработка рабочих мест, повышенное внимание уделяется санитарным и бытовым помещениям.
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В Витебскую областную инфекционную больницу сегодня доставили средства индивидуальной защиты, которые необходимы всегда. Эта больница первая в регионе начала...
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