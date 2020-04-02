|
Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»
Источник материала: СТВ
Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)