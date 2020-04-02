Песков отрицает. Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

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Глава Белого дома в сообщении в Twitter заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи обеими странами.

«Я только что говорил с моим другом наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, который говорил с президентом Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу нефти до десяти миллионов баррелей и, возможно, более», — написал он.









lenta.ru По словам Трампа, если стороны договорятся, то это будет прекрасно для нефтяной и газовой отраслей. Позднее президент США написал, что сокращение может достигнуть и 15 миллионов баррелей, пишет





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже опроверг факт переговоров Путина и бин Салмана, передает РИА Новости. Ранее об отсутствии контактов также говорил министр энергетики России Александр Новак, однако сам Путин признавал, что Россия ведет переговоры с ОПЕК и США.



