Источник материала: Новости Волковыска

Облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки и сильный порывистый ветер ожидаются в Беларуси в пятницу 3 апреля, сообщает Республиканский гидрометцентр.

Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью по республике будет без осадков, утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь и мокрый снег). Температура воздуха ночью 0… +5, днем от +7 по северо-западу до +14 по юго-востоку страны.

В выходные в стране также сохранится порывистый ветер.

МЧС рассылает предупреждение о неблагоприятном природном явлении.