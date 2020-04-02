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К сведению жителей регионов Брестской области!
02.04.2020 19:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
По субботам с 9.00 до 12.00 в Каменецком районном исполнительном комитете по номеру 2-12-43 работает «прямая телефонная линия», позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы руководству городских и районных исполнительных комитетов или председателям городских и районный Советов депутатов.
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По субботам с 9.00 до 12.00 в Каменецком районном исполнительном комитете по номеру 2-12-43 работает Сообщение К сведению жителей регионов Брестской области! появились...
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