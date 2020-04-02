РУП «М.» в исковом заявлении указало, что в ходе проверки принадлежащего К. жилого дома зафиксированы показания на приборе учёта электрической энергии 40 121 кВт*ч. При этом оплачено было потребление электрической энергии в размере лишь 34 900 кВт*ч.

В связи с наличием задолженности по оплате за электроэнергию РУП «М.» просило взыскать с К. 1 002,95 рублей, в доход государства пошлину 50,15 рублей.

Определением районного суда принят отказ РУП «М.» от иска и производство по делу прекращено. Дополнительным решением суда с К. в доход государства взыскана государственная пошлина в размере 25,07 рублей.

Прокурор района не согласился с дополнительным решением суда. В апелляционном протесте указал, что дополнительное решение могло быть принято судом только с соблюдением правил, установленных ст.ст. 298-312, 326 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), а они нарушены, поскольку при отсутствии решения, которым дело разрешено по существу, недопустимо постановлять дополнительное решение. Просил дополнительное решение отменить.

Судебная коллегия по гражданским делам областного суда согласилась с доводами апелляционного протеста по следующим основаниям.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 164 ГПК Республики Беларусь суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

В предварительном судебном заседании РУП «М.» отказалось от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований. Суд принял отказ от иска и производство по делу прекратил и до вступления определения в законную силу вынес дополнительное решение, которым разрешил вопрос о возмещении государству судебных расходов.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 326 ГПК Республики Беларусь вопрос о вынесении дополнительного решения может быть поставлен до вступления решения в законную силу по инициативе суда, вынесшего решение, или по заявлению юридически заинтересованного в исходе дела лица. Дополнительное решение выносится по требованию, рассмотренному в судебном заседании, но не разрешенному судом или разрешенному не полностью, а также в отношении судебных расходов.

Дополнительное решение выносится тем же судом, который вынес решение с соблюдением требований, предусмотренных статьями 298-312 ГПК Республики Беларусь.

Из буквального толкования приведённой нормы следует, что дополнительное решение может быть постановлено только при условии вынесения решения, которым спор разрешен по существу, а не определения.

С учетом изложенного определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда по протесту прокурора дополнительное решение районного суда отменено.

Прокурор отдела Анжелика Мазовка