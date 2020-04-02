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Узбекская компания начинает в Сморгони большое строительство

02.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сморгони узбекская компания ООО «Европластекс Инвест» реализовывает инвестиционный проект по строительству предприятия по переработке хлопка, получения из него пряжи и тканей.

Узбекская компания начинает в Сморгони большое строительство
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Главный инженер этой зарубежной фирмы Андрей Лыско предложил журналисту местной газеты посмотреть на то, что уже сделано и что предстоит сделать, пишет shliah.by. Сначала мы посетили площадку за микрорайоном Корени, где находится т-образный перекресток. За ним был лес, а теперь там открытое пространство площадью около 25 гектаров, где работает техника. Экскаватор снимает плодородный слой, а самосвалы вывозят его за территорию. На ней, недалеко от дороги, на бетонной площадке установлены зеленые вагончики. Вскоре сюда придут строители, и начнется возведение предприятия.

Производственная база ООО «Европластекс Инвест» уже готова.  Она находится через дорогу. На огороженной территории производственой базы находятся два бытовых склада, административно-бытовой комплекс и бетонный узел. Он уже работает, выпускает продукцию. Недалеко на площадке хранится спецтехника.

Лаборатория по проверке прочности образцов бетона размещена в административно-бытовом комплексе. Тут установлен специальный пресс. Как отметил начальник участка по поризводству бетона Антон Теляк, качеству готовой продукции уделяется особое внимание.
В кабинете кадровой службы  только один работник - специалист по кадрам Алеся Дёмина. За непродолжительное время она оформила на работу немало строителей и представителей других профессий.

Приятно удивило, что для работников созданы хорошие бытовые условия. Есть просторная раздевалка со шкафчиками и зоной отдыха, душевая кабина, обустроенная всем необходимым кухня, где установлены столики, чтобы работники могли поесть в обеденный перерыв.


В микрорайоне восточный ООО “Европластекс Инвест” возводит гостиницу. На строящееся промышленное предприятие этой фирмы для выполнения пусконаладочных работ будут периодически приезжать зарубежные специалисты, поскольку предусмотрена поставка технологического оборудования из-за рубежа. На первом этаже гостиничного здания разместятся ресторан, турецкая и японская бани. Свободные гостиничные номера будут предоставляться другим гостям нашего города.

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В Сморгони узбекская компания ООО «Европластекс Инвест» реализовывает инвестиционный проект по строительству предприятия по переработке хлопка, получения из...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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