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Узбекская компания начинает в Сморгони большое строительство
Источник материала: Партизан
В Сморгони узбекская компания ООО «Европластекс Инвест» реализовывает инвестиционный проект по строительству предприятия по переработке хлопка, получения из него пряжи и тканей.
Главный инженер этой зарубежной фирмы Андрей Лыско предложил журналисту местной газеты посмотреть на то, что уже сделано и что предстоит сделать, пишет
Производственная база ООО «Европластекс Инвест» уже готова. Она находится через дорогу. На огороженной территории производственой базы находятся два бытовых склада, административно-бытовой комплекс и бетонный узел. Он уже работает, выпускает продукцию. Недалеко на площадке хранится спецтехника.
Лаборатория по проверке прочности образцов бетона размещена в административно-бытовом комплексе. Тут установлен специальный пресс. Как отметил начальник участка по поризводству бетона Антон Теляк, качеству готовой продукции уделяется особое внимание.
В кабинете кадровой службы только один работник - специалист по кадрам Алеся Дёмина. За непродолжительное время она оформила на работу немало строителей и представителей других профессий.
Приятно удивило, что для работников созданы хорошие бытовые условия. Есть просторная раздевалка со шкафчиками и зоной отдыха, душевая кабина, обустроенная всем необходимым кухня, где установлены столики, чтобы работники могли поесть в обеденный перерыв.
В микрорайоне восточный ООО “Европластекс Инвест” возводит гостиницу. На строящееся промышленное предприятие этой фирмы для выполнения пусконаладочных работ будут периодически приезжать зарубежные специалисты, поскольку предусмотрена поставка технологического оборудования из-за рубежа. На первом этаже гостиничного здания разместятся ресторан, турецкая и японская бани. Свободные гостиничные номера будут предоставляться другим гостям нашего города.
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В Сморгони узбекская компания ООО «Европластекс Инвест» реализовывает инвестиционный проект по строительству предприятия по переработке хлопка, получения из...
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