Узбекская компания начинает в Сморгони большое строительство

Андрей Лыско предложил журналисту местной газеты посмотреть на то, что уже сделано и что предстоит сделать, пишет shliah.by . Сначала мы посетили площадку за микрорайоном Корени, где находится т-образный перекресток. За ним был лес, а теперь там открытое пространство площадью около 25 гектаров, где работает техника. Экскаватор снимает плодородный слой, а самосвалы вывозят его за территорию. На ней, недалеко от дороги, на бетонной площадке установлены зеленые вагончики. Вскоре сюда придут строители, и начнется возведение предприятия. Главный инженер этой зарубежной фирмыпредложил журналисту местной газеты посмотреть на то, что уже сделано и что предстоит сделать, пишет. Сначала мы посетили площадку за микрорайоном Корени, где находится т-образный перекресток. За ним был лес, а теперь там открытое пространство площадью около 25 гектаров, где работает техника. Экскаватор снимает плодородный слой, а самосвалы вывозят его за территорию. На ней, недалеко от дороги, на бетонной площадке установлены зеленые вагончики. Вскоре сюда придут строители, и начнется возведение предприятия.





Производственная база ООО «Европластекс Инвест» уже готова. Она находится через дорогу. На огороженной территории производственой базы находятся два бытовых склада, административно-бытовой комплекс и бетонный узел. Он уже работает, выпускает продукцию. Недалеко на площадке хранится спецтехника.





Лаборатория по проверке прочности образцов бетона размещена в административно-бытовом комплексе. Тут установлен специальный пресс. Как отметил начальник участка по поризводству бетона Антон Теляк, качеству готовой продукции уделяется особое внимание.

В кабинете кадровой службы только один работник - специалист по кадрам Алеся Дёмина. За непродолжительное время она оформила на работу немало строителей и представителей других профессий.





Приятно удивило, что для работников созданы хорошие бытовые условия. Есть просторная раздевалка со шкафчиками и зоной отдыха, душевая кабина, обустроенная всем необходимым кухня, где установлены столики, чтобы работники могли поесть в обеденный перерыв.









В микрорайоне восточный ООО “Европластекс Инвест” возводит гостиницу. На строящееся промышленное предприятие этой фирмы для выполнения пусконаладочных работ будут периодически приезжать зарубежные специалисты, поскольку предусмотрена поставка технологического оборудования из-за рубежа. На первом этаже гостиничного здания разместятся ресторан, турецкая и японская бани. Свободные гостиничные номера будут предоставляться другим гостям нашего города.





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