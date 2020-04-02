|
К созданию привлекали Малевича, а гимнастёрка, действительно, была для гимнастики. История советской военной формы
Источник материала: СТВ
Военная форма – во все времена главная гордость для солдат и офицеров. Не зря существует устойчивое выражение «Честь мундира». В программе
Знаменитые «будёновки», гимнастёрки, кожанки. Красная Армия эпохи становления овеяна легендами, в том числе и благодаря невиданной ранее внешности солдат и офицеров. Именно тогда принципиально изменили подход к военной форме. Она стала не только обмундированием, но и идеологическим символом Страны Советов. К созданию и разработке тогда привлекли лучших художников. Линия Сталина – то место, где можно окунуться в эту увлекательную историю.
Григорий Азарёнок, корреспондент СТВ:
Первые двадцать лет Красная Армия существовала без главного армейского элемента – погон. Они ассоциировались с белыми. Сложная система комкоров, командармов, комиссаров приживалась непросто. К шпалам и петлицами крестьяне привыкали долго. Поворотный момент – реформа 1943 года.
После 1943 года форма советского солдата менялась ещё несколько раз. 1979 год – война в Афганистане. Создаётся знаменитая «афганка». Её главная особенность – лёгкость. Она должна была быть комфортной при жарком климате. Был и зимний вариант. Разработка давалась непросто. Существует быль, как генерал Маргелов приказал испытать новую форму – десантники пробежали в ней 20 километров. От перегрева попадали.
По приказу генерала, в эту форму одели весь проектный институт и заставили марш-бросок повторить. Тогда разработчики точно поняли, что нужно делать. Так и родилась «афганка».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К созданию привлекали Малевича, а гимнастёрка, действительно, была для гимнастики. История советской военной формы
Военная форма – во все времена главная гордость для солдат и офицеров. Не зря существует устойчивое выражение «Честь мундира». В программе «Специальный репортаж»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)