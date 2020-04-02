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МИД намерен поднять вопрос о безвизовом въезде белорусов в шенгенскую зону

02.04.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД намерен поднять вопрос о безвизовом въезде белорусов в шенгенскую зону

Вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны намерен поднять МИД в среднесрочной перспективе. Такое заявление сделал сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, отвечая на вопросы членов Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, отвечая на вопрос сенаторов о перспективах отношений Беларуси и ЕС. замглавы МИД напомнил, что наша страна уже серьезно упростила условия для европейских государств и не только.

По словам Кравченко, речь идет о краткосрочном «шенгене», а не об отмене требований к рабочим визам в странах ЕС.

Замминистра подчеркнул, что Беларусь не стремится попасть в состав Евросоюза и не просит ничего подобного, заинтересованность – в другом.

Кравченко уточнил, что Беларусь предлагает организовать более глубокие системные контакты и связи между ЕАЭС и ЕС, а также между ОДКБ и НАТО в целях устойчивого развития нашего региона и минимизации конфликтного потенциала.

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Вопрос о безвизовом въезде белорусов в страны шенгенской зоны намерен поднять МИД в среднесрочной перспективе. Такое заявление сделал сегодня заместитель...
 
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