ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны

02.04.2020 19:48 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вылетел в кювет и потерял груз. Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны. После того как тяжеловес вылетел с трассы, содержимое резервуара растеклось. В итоге 25 квадратных метров земли оказались покрыты пальмовым маслом. Последствия ДТП ликвидировали бойцы МЧС. Чтобы предотвратить возможное возгорание, спасатели распылили воздушно-пенную подушку, которая покрыла масло.  Шофер большегруза - это 35-летний мужчина, покинул авто самостоятельно, он не пострадал. Причины аварии устанавливаются. Не исключено, что на дорожную обстановку повлияла погодная ситуация.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вылетел в кювет и потерял груз. Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны. После того как тяжеловес вылетел с трассы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 02.04.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика