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Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны
Источник материала: БTВылетел в кювет и потерял груз. Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны. После того как тяжеловес вылетел с трассы, содержимое резервуара растеклось. В итоге 25 квадратных метров земли оказались покрыты пальмовым маслом. Последствия ДТП ликвидировали бойцы МЧС. Чтобы предотвратить возможное возгорание, спасатели распылили воздушно-пенную подушку, которая покрыла масло. Шофер большегруза - это 35-летний мужчина, покинул авто самостоятельно, он не пострадал. Причины аварии устанавливаются. Не исключено, что на дорожную обстановку повлияла погодная ситуация.
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Вылетел в кювет и потерял груз. Рано утром в Витебском районе в аварию попал тягач "вольво" с цистерной объемом 22 тонны. После того как тяжеловес вылетел с трассы,...
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