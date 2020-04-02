Новости экономики за 02.04.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Куда сообщать о существенном росте цен или отсутствии товаров в магазине? Кто получил скидку на электроэнергию, и когда уже можно будет подержать в руках обновленные купюры в 20 и 50 рублей? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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