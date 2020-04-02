Ветрено и с осадками: прогноз погоды на 3 апреля

Источник материала: ОНТ

До конца недели сохранится неустойчивая сырая и ветреная погода. В начале следующей – в страну вернётся яркое солнце и заметно потеплеет.

3 апреля атмосферными процессами будет управлять активный атлантический циклон, который держит путь на восток. А через нашу территорию будет проходить связанный с ним атмосферный фронт. Будет ветрено и с осадками.

В пятницу – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем на большей части территории – сильный порывистый. Влажность воздуха до 80%. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти. Среднесуточная температура на 3°С выше климатической нормы.

Температура воздуха к 8 утра понизится и составит от +2°С по северо-востоку до +4°С по западу страны. С учетом влажности и порывистого ветра по ощущениям будет на 4-6°С прохладнее.

В середине дня воздух немного прогреется – столбики термометров будут на отметках от +7°С по северной половине страны до +13°С в юго-восточных районах.

К вечеру температура вновь начнет понижаться, но останется положительной от +5°С по северо-востоку до +9°С по юго-востоку.

В выходные погода существенно не изменится. А вот в начале следующей недели на смену северо-западным ветрам придут юго-западные, начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Температура будет повышаться. В понедельник ночью 0…-6°С, днем +10…+16°С градусов, по западу страны до +18 тепла. Далее еще теплее, в разгар дня +14…+20°С. Осадков не ожидается.

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