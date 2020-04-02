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Гороскоп на 3 апреля: Близнецов потянет на необдуманные денежные траты, а Львы могут смело браться за решение трудных задач

02.04.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 3 апреля: Близнецов потянет на необдуманные денежные траты, а Львы могут смело браться за решение трудных задач

Вспыльчивость Овнов может поставить под угрозу хорошие отношения с некоторыми коллегами. Рекомендуется проявить самообладание и не раздувать незначительные проблемы до серьёзных масштабов.

В Тельцах в этот день проснутся первооткрыватели. Чтобы удовлетворить исследовательский голод, достаточно небольших изменений. Подойдёт книга или необычный рецепт блюда.

Близнецов потянет на необдуманные денежные траты. Однако не спешите этого делать: ваша финансовая поддержка пригодится близким, которые переживают непростые времена.

Раки сегодня будут неотразимы, и все будут прислушиваться только к вашим советам. Но не смотрите на окружающих сверху вниз, иначе всеобщая любовь улетучится как дым.

Львы могут смело браться за решение трудных задач. Однако действовать придётся быстро и решительно. Не пренебрегайте мелочами. Накопившись, они способны погубить любой проект.

Девам лучше присмотреться к своему самочувствию. Если позаботиться о здоровом образе жизни и укреплении иммунитета сейчас, можно избежать много проблем в будущем.

Весы в этот день будут крайне раздражительны. События то и дело могут выходить из-под контроля. Разрядить напряжение способен только мощный эмоциональный всплеск.

Скорпионы как никогда настроены на рабочую волну. Ваша коммуникабельность и обаяние помогут в переговорах с деловыми партнёрами, а энергичность поднимет продуктивность всей команде.

Между окружающими и Стрельцами появится искра, но совсем неромантичная. Чтобы не натворить дел, о которых потом придётся жалеть, звёзды советуют направить энергию в полезное русло.

Настроение Козерогов может меняться очень быстро. Чтобы избежать эмоциональных качелей, постарайтесь с самого начала дня найти поводы для хорошего расположения духа.

Водолеи способны потратить этот день на пустяки, которые могут показаться важными. Старайтесь не преувеличивать значимость любого действия или слова.

Рыб ждёт повышенное внимание со стороны начальства. Сегодня постарайтесь показать себя с наилучшей стороны. Любая ошибка может усугубить положение дел.


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Вспыльчивость Овнов может поставить под угрозу хорошие отношения с некоторыми коллегами. Рекомендуется проявить самообладание и не раздувать незначительные...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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