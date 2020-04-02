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Гороскоп на 3 апреля: Близнецов потянет на необдуманные денежные траты, а Львы могут смело браться за решение трудных задач
Источник материала: ОНТ
Вспыльчивость Овнов может поставить под угрозу хорошие отношения с некоторыми коллегами. Рекомендуется проявить самообладание и не раздувать незначительные проблемы до серьёзных масштабов.
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Гороскоп на 3 апреля: Близнецов потянет на необдуманные денежные траты, а Львы могут смело браться за решение трудных задач
Вспыльчивость Овнов может поставить под угрозу хорошие отношения с некоторыми коллегами. Рекомендуется проявить самообладание и не раздувать незначительные...
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