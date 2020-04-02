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Ребенок проглотил магнитные шарики - через неделю в желудке образовалась глубокая язва
Источник материала: Партизан
За неделю проглоченные 3-летним гродненцем магнитные шарики проделали в желудке глубокую язву
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Мальчик проглотил магнитики в гостях, его неделю рвало, а родители пытались лечить сами, пишет
В детскую клиническую больницу в Гродненской области в конце марта поступил 3-летний мальчик. Ребенка около недели рвало по непонятной причине, родители пытались справиться сами, но состояние малыша все ухудшалось. Врачи сделали рентген и ужаснулись: ЖКТ ребенка был забит магнитными шариками, срочно потребовалось вмешательство. Подробности местному ресурсу rgazeta.by сообщили медики.
Многодневная рвота, мучившая ребенка, как выяснилось впоследствии, была вызвана инородными предметами в кишечнике и желудке мальчика.
– Родители вспомнили, что за неделю до ухудшения состояния малыша, они были в гостях. Где ребенок во время игры наглотался… магнитов. Шарики застряли в кишечнике и желудке и стали соединяться между собой, зажимая стенки органов. Организм ребенка реагировал рвотой, которую родители пытались самостоятельно лечить пару дней. К моменту, когда ребенок попал к врачам, у него в желудке уже образовалась глубокая язва, и только каким-то чудом в желудке еще не успело образоваться отверстие, – процитировали журналисты Дмитрия Кривецкого, зав эндоскопическим кабинетом детской облбольницы Гродно.
Врачи смогли с помощью эндоскопического метода извлечь 15 магнитов из желудка. Так была «разорвана» цепочка между группой магнитиков в желудке и кишечнике. Оставшиеся шарики, надеются врачи, должны выйти из кишечника естественным путем.
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За неделю проглоченные 3-летним гродненцем магнитные шарики проделали в желудке глубокую язву
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