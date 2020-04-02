Граждане могут сообщить информацию по фактам отсутствия в продаже товаров первой необходимости

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Комитетом государственного контроля Минской области 6 апреля 2020 г. по телефону 8-017-284-16-88 будет проводиться «горячая линия» по вопросу обеспеченности розничной торговой сети товарами первой необходимости. В указанный день граждане с 11.00 до 13.00 могут сообщить имеющуюся информацию по фактам отсутствия указанных товаров в продаже длительное время (более трех дней).

Кроме того, сообщение по указанной тематике можно отправить на электронную почту Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет: kgkminobl@mail.belpak.by.