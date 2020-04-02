Председатель госконтроля прокомментировал дело Сацука: может, его и прекратят

Журналиста задержали 25 марта сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Сацука, известного журналистскими расследованиями, обвиняют в получении взятки в 5000 долларов. В сообщении КГК Сацук назван владельцем ОДО "Интер Смит" (которому принадлежит издание "Ежедневник"), а не редактором, каковым он является. Как должностное лицо он, по сведениям КГК, получил деньги за написание заказного материала.





приводит TUT.by реакцию чиновника на удивленные вопросы журналистов. Комментируя эти слова, Анфимов заявил, что Сацук является фактическим владельцем "Интер Смит". "Если есть доказательства, что кто-то является владельцем фактическим, и это можно доказать. И это что, так важно?" —TUT.by реакцию чиновника на удивленные вопросы журналистов.





У Анфимова спросили, можно ли говорить о взятке, если деньги получал журналист, а не должностное лицо. Возможно, в таком случае нужно квалифицировать эти деньги как-то иначе. "Если вы считаете, что это неправильно квалифицировано, то следственные органы, если дело будет передано, может быть, переквалифицируют на другую статью. А может, вообще скажут, что мы неправы полностью, и прекратят это уголовное преследование. Не исключаю и такого варианта", — заявил председатель КГК.









Содержание Сацука под стражей чиновник объяснил тем, что журналист мог сбежать. То, что все страны вокруг Беларуси закрыли свои границы, его не убедило: "У нас было много случаев, когда были и границы закрыты, и тем не менее подозреваемые находили лазейки и уходили из поля зрения правоохранительных органов, оставляя нас с носом. Я не могу поставить возле каждого подозреваемого, которому меняем меру пресечения, оперативного сотрудника. Человек может помешать оперативному расследованию".





Анфимов подтвердил, что до 5 апреля дело Сацука будет передано в Следственный комитет. Подробности дела он раскрывать не стал.





Прокомментировал Анфимов и письмо Сергея Сацука, которое тот просил Еврорадио опубликовать в случае своего задержания. В письме журналист высказывал предположение, что его могут "заказать" за расследования о коррупции в системе здравоохранения. По словам Сацука, заказчиком мог выступать генерал из системы МВД, который "крышует" взятки в системе закупок медпрепаратов и оборудования.





"Если бы кто-то кого-то "крышевал", зная резонанс вокруг "дела медиков" и поставок медтехники, давно бы этот "крышеватель" сидел", — уверен председатель КГК.





В заключение Анфимов упрекнул журналистов за то, что неправильно освещают деятельность КГК. "Когда я смотрю, как пишутся заказные статьи, часто вижу, как необъективно освещается деятельность государственных органов, особенно Комитета государственного контроля, становится просто обидно. Как может журналист, не зная сути дела, всех тонкостей, давать оценку происходящему в этом госоргане?" — возмутился чиновник.



