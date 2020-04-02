Стоматологи в Молодечно отменяют плановые приемы и оказывают только экстренную помощь

Как выяснил kraj.by, в городской стоматологии пациентов примут только по острой боли. Такое положение дел продлится весь апрель.





– Запланированные визиты к врачу переносятся, отправляем абсолютно всех. Только если человеку действительно очень плохо, есть пару врачей, готовых оказать помощь, – рассказали нашему порталу в регистратуре городской стоматологии.





В регистратуре детской стоматологии сообщили, что плановые осмотры отменены. Пациентам оказывают только неотложную помощь. Подобный режим работы учреждения будет действовать до специальных указаний.





Мы также обзвонили несколько частных стоматологий Молодечно. Некоторые перестали принимать пациентов уже сегодня и вплоть до 20 апреля, другие – сегодня-завтра работают, а дальше делают перерыв до мая или закрываются на неопределенный срок.







