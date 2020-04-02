ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стоматологи в Молодечно отменяют плановые приемы и оказывают только экстренную помощь

02.04.2020 20:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В редакцию kraj.by обратилась мама двоих детей. Молодечненка рассказала, что частные стоматологии отменяют приемы, а в городской работает только один врач.

Как выяснил kraj.by, в городской стоматологии пациентов примут только по острой боли. Такое положение дел продлится весь апрель.

– Запланированные визиты к врачу переносятся, отправляем абсолютно всех. Только если человеку действительно очень плохо, есть пару врачей, готовых оказать помощь, – рассказали нашему порталу в регистратуре городской стоматологии.

В регистратуре детской стоматологии сообщили, что плановые осмотры отменены. Пациентам оказывают только неотложную помощь. Подобный режим работы учреждения будет действовать до специальных указаний.

Мы также обзвонили несколько частных стоматологий Молодечно. Некоторые перестали принимать пациентов уже сегодня и вплоть до 20 апреля, другие – сегодня-завтра работают, а дальше делают перерыв до мая или закрываются на неопределенный срок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию kraj.by обратилась мама двоих детей. Молодечненка рассказала, что частные стоматологии отменяют приемы, а в городской работает только один врач.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хорошая новость: среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика