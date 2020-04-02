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В Минске начался суд по делу о «кровавом» салюте

02.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение уголовного дела о взрыве салютных установок 3 июля 2019 года в Минске началось в четверг судом Московского района столицы, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Перед входом в зал суда медики замерили температуру  у всех, кто  будет  присутствовать на процессе. Кроме того, в целях эпидемической  безопасности всех попросили рассаживаться на расстоянии вытянутой  руки.

Как сообщалось,  двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий было предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.299 УК Беларуси). Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.463 УК).


фото tut.by

"Установлено, что в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля 2019 года обвиняемые нарушили правила обращения с пиротехническими (фейерверочными) изделиями", - заявили в Генпрокуратуре ранее.

По ее информации, при проведении салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей.

В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 1955 года рождения, 11 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше Br742 тыс.

Кроме того, проинформировали в Генпрокуратуре, в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта (ч.1 ст.456 УК).


  
 
Теги: Минск
 
 
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Рассмотрение уголовного дела о взрыве салютных установок 3 июля 2019 года в Минске началось в четверг судом Московского района столицы, передает корреспондент...
 
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