В Минске начался суд по делу о «кровавом» салюте

Перед входом в зал суда медики замерили температуру у всех, кто будет присутствовать на процессе. Кроме того, в целях эпидемической безопасности всех попросили рассаживаться на расстоянии вытянутой руки.





Как сообщалось, двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий было предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.299 УК Беларуси). Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.463 УК).













"Установлено, что в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля 2019 года обвиняемые нарушили правила обращения с пиротехническими (фейерверочными) изделиями", - заявили в Генпрокуратуре ранее.





По ее информации, при проведении салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей.





В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 1955 года рождения, 11 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше Br742 тыс.





Кроме того, проинформировали в Генпрокуратуре, в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта (ч.1 ст.456 УК).















