Европарламент призвал незамедлительно освободить Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

Делегация Европарламента также потребовала от белорусских властей соблюдать соответствующее законодательство и международные обязательства Беларуси в области свободы слова и средств массовой информации.

Об этом говорится в заявлении, выпущенном депутатами Европарламента.



— Мы с тревогой узнали, что был арестован известный журналист-расследователь и редактор интернет-издания «Ежедневник» Сергей Сацук, которому грозит уголовное преследование по сомнительному обвинению в даче взятки — преступлению, наказуемому по Уголовному кодексу Беларуси лишением свободы на срок от трех до десяти лет, — говорится в заявлении.

Европарламентарии отмечают, что в течение многих лет Сацук активно занимался журналистскими расследованиями, «несмотря на неблагоприятные условия для независимых СМИ, которые до сих пор преобладают в Беларуси». В прошлом году он обнародовал коррупционную схему с участием высокопоставленных чиновников системы здравоохранения, ряд из которых впоследствии действительно были осуждены.

— Мы считаем, что сегодняшние обвинения, выдвинутые в адрес господина Сацука в прямой связи с этим расследованием, тем более абсурдны. Господин Сацук неоднократно получал угрозы, и, что поразительно, его арест произошел после того, как он публично раскритиковал легкомысленный подход властей к сдерживанию эпидемии COVID-19 в Беларуси. В момент глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения средства массовой информации играют решающую роль в освещении пандемии и предоставлении точной информации населению, — считают в Европарламенте.

Депутаты заявляют: арест Сацука может привести к дальнейшему запугиванию или самоцензуре независимых журналистов, которые работают над такими социально значимыми вопросами, как коррупция или общественное здравоохранение.

— По всем этим причинам мы призываем к безусловному и незамедлительному освобождению господина Сацука и снятию всех предъявленных ему уголовных обвинений, а также призываем белорусские власти соблюдать соответствующее законодательство и международные обязательства Республики Беларусь в области свободы слова и средств массовой информации, — говорится в заявлении.

