Президент освободил от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Геннадия Ласуту

Источник материала: ОНТ

Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута, занимавший пост заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, освобожден от этой должности. Такой указ подписал в четверг, 2 апреля, Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram