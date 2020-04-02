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Президент освободил от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Геннадия Ласуту
Источник материала: ОНТ
Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута, занимавший пост заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, освобожден от этой должности. Такой указ подписал в четверг, 2 апреля, Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
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Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута, занимавший пост заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, освобожден от этой должности. Такой указ...
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