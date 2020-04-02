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В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

02.04.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте появилась сеть «жестких» дискаунтеров «Грошык». Первый магазин открылся недалеко от парка Мира на улице Янки Купалы.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

Новый магазин, популярного в Европе формата «жесткий» дискаунтер, занимает площадь около 1400 «квадратов» и предлагает покупателям свыше 1400 наименований товаров, в основном белорусского поизводства. Значительную часть ассортимента составляют крупы, мука, макароны, консервы, молочная продукция, чай и кофе.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

Помимо товаров каждодневного спроса покупателям предлагается широкий выбор фруктов и овощей, а также рыбы, морепродуктов, мяса и замороженной продукции.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

Обеспечить низкие цены на товары удается за счет сокращения расходов на логистику, персонал и оформление торгового зала. Предпочтение отдается популярным и качественным продуктам.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

Например, килограмм бананов на открытии предлагался по 2,39 рубля, мандарины – по о 2,29, а апельсины – по 2,59.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

Минтай разлетался по 4,99 рублей за килограмм, а полукопченая колбаса – за 8,39. Баночка растворимого кофе Nescafe Gold 190 грамм продавалась за 7,99 рублей, а гель для стирки – по 6,39 за 4 литра.

В Бресте открылся «Грошык» - первый магазин в формате жёсткого дискаунтера. А люди были?

«Особенностями формата «жесткого» дискаунтера являются большая доля товаров белорусского производства, а также высокая эффективность бизнеса. «Грошык» поможет брестчанам экономить на покупке повседневных товаров и продуктов для всей семьи», – пояснили в торговой сети.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте появилась сеть «жестких» дискаунтеров «Грошык». Первый магазин открылся недалеко от парка Мира на улице Янки Купалы. Новый магазин, популярного в...
 
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